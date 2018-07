Camacho asegura que el discurso de Pujol sólo genera "más frustraciones"

Actualizado 26/01/2011 13:47:17 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, ha destacado este miércoles que las declaraciones del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol sobre la independencia de Catalunya "son inadecuadas y sólo generan más frustraciones".

La dirigente popular ha criticado que se insista en discursos "agotados" sobre la independencia, y ha sostenido que lo que se necesitan son discursos de gestión y de recuperación.

Camacho se ha referido así a las reflexiones de Pujol en las que sostenía que el nacionalismo catalán "ya no tiene argumentos" para rechazar la independencia, tras el fracaso del Estado de las autonomías.

Ha subrayado que estas palabras no van en la línea de un ex presidente de la Generalitat que durante 23 años "no ha hecho pronunciamiento en este sentido".

Así, ha indicado que "lo que ahora toca no son más debates estériles y frustrantes, sino reconstruir Catalunya social y económicamente".

En declaraciones a los periodistas tras su comparecencia en el desayuno-coloquio de la Fundación Empresarial Nexo, Camacho ha defendido que lo que necesita la sociedad catalana es que se den oportunidades a los emprendedores, a las familias y a los jóvenes generando más empleo.