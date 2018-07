Cirer se muestra a favor de que se investigue la gestión de De Santos, aunque pide que no se convierta en una "obsesión"

Actualizado 31/03/2008 16:27:16 CET

La ex alcaldesa no comparte la decisión de Calvo de trasladar la compra del castillo de Bellver del Parc de la Riera al ámbito judicial

PALMA DE MALLORCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, se mostró hoy partidaria de que se investigue toda la gestión realizada por el ex regidor de Urbanismo, Javier Rodrigo De Santos, durante la anterior legislatura, "siempre que haya motivos para ello" y que el asunto "no se convierta en una obsesión", manifestó.

La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma se pronunció de esta forma ante los medios de comunicación en relación a la nueva investigación abierta por la Fiscalía contra el ex concejal de Urbanismo, que está relacionada, en este segundo caso, con un presunto 'agujero' económico de 1,4 millones de euros derivado del pago del juego infantil, una réplica del castillo de Bellver, situado el Parc de la Riera.

"Yo quiero que se contribuya a dar tranquilidad a los ciudadanos revisando todo lo que será revisable, mientras que esto no se convierta en una obsesión, y mucho me temo que estamos rozando la obsesión", apuntó.

Al respecto Cirer indicó, en declaraciones realizadas en los pasillos del Ayuntamiento, que "lo que no es lógico es que cuando hay un cambio de gobierno, se dude de todo lo que ha hecho el anterior equipo, algo que yo no hice, y que espero que ahora tampoco sea así".

"Si el anterior equipo de gobierno hizo algo mal que lo pague" aseveró Cirer, quien reiteró que ello en ningún caso debe significar "tener que desacreditar al anterior equipo de gobierno".

"Nosotros no estábamos solos en la anterior legislatura. En el Ayuntamiento además de los 15 concejales del PP estaban los mismos funcionarios, técnicos y el resto de personal municipal, que es el mismo que está ahora", espetó al respecto.

RESPETO A LA JUSTICIA

Sobre las presuntas irregularidades detectadas en la factura de la compra del juego infantil de Sa Riera, que todavía está pendiente de pago, la portavoz 'popular' ha admitido que le habría gustado que este tema se mantuviera en un ámbito administrativo, "para que el PP hubiera podido defender su postura en relación a dicha contratación".

Como no ha sido así, según explicó, puesto que el equipo de gobierno ha decidido trasladarlo al ámbito judicial, a la Fiscalía, por lo que a partir de ahora "optamos por ser respetuosos con este procedimiento, y esperar a lo que decida el juez".

La alcaldesa y el actual equipo municipal son los que han marcado la dinámica en este asunto, "obviando el tratamiento administrativo y político", por lo que, remarcó, "me permitirán que sea súper respetuosa con la justicia y espere a que el juez se pronuncie".

No obstante, defendió la actuación de la alcaldesa puesto que, según dijo, "es libre para llevar el tema a los juzgados, si ella piensa que puede ser constitutivo de un fraude. Nosotros no compartimos este criterio, pero lo respetamos", apostilló.