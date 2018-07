Comienza a declarar ante el juez Paula Cortés tras haber sido interrogada Cristina Cerdó por la Operación Picnic

Actualizado 28/02/2011 13:35:01 CET

La Fiscalía no decidirá si solicita medidas cautelares contra ambas hasta que no finalice la declaración de Cortés

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ex responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y ex número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, ha comenzado a las 12.15 horas a declarar ante el magistrado del Juzgado de instrucción número 12 de Palma en funciones de guardia, Francisco José Pérez, quien previamente, ha interrogado pasadas las 09.00 y hasta las 11.30 horas a la ex regidora de Medio Ambiente y ex presidenta de Emaya, Cristina Cerdó sobre su implicación en la Operación Picnic, que investiga la supuesta trama de corrupción consistente en la utilización de fondos públicos para captar votos para UM.

Así, según han informado a Europa Press fuentes policiales, los fiscales Anticorrupción no decidirán si solicitan medidas cautelares contra Cerdó y Cortés hasta que no finalice la declaración de esta última, quien fue detenida el pasado viernes y que esta mañana ha pasado a disposición judicial, tras agotarse el plazo máximo de 72 horas por el que una persona puede estar arrestada por la Policía.

Además, los agentes policiales detuvieron la pasada noche a Cerdó, quien tras pasar una noche en los calabozos de la Policía Nacional, ha pasado también esta mañana a disposición judicial. Actualmente, se encuentra en los calabozos de los Juzgados de Vía Alemania, a la espera de que finalice la declaración de Cortés y la Fiscalía determine si solicita o no medidas cautelares contra ellas.

Cerdó y Cortés llegaron juntas esposadas a los Juzgados de Vía Alemania a las 09.00 horas en un furgón policial y ninguna de ellas se tapó el rostro para ocultarse de los fotógrafos y cámaras de televisión. Mientras que Cortés iba cabizbaja y mirando hacia el suelo, Cerdó llegó a sonreír a las puertas de los Juzgados.

EN LIBERTAD SEIS PERSONAS QUE HABÍAN SIDO DETENIDAS

Por su parte, la Policía Nacional puso en libertad con cargos este domingo a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de Cortés.

Posteriormente, agentes de la Policía procedieron por la noche al arresto de quien fuera número 2 de UM en el Consistorio de Palma. Concretamente, tras ser interrogados por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán se imputa un delito de malversación de fondos públicos a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas el domingo, una el sábado y otra el jueves), así como a Cerdó y Cortés.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.