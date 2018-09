Company dice que si Sánchez ha hecho dimitir a Montón "para presionar a Casado" es "un mal presidente"

Publicado 12/09/2018 12:49:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP balear, Biel Company, ha declarado este miércoles que en el caso de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya hecho dimitir a la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón, "para presionar a Pablo Casado", sería "un mal presidente del Gobierno".

"Si Sánchez hace dimitir a su ministra para presionar a Pablo Casado, lo que tenemos es un mal presidente del Gobierno", ha dicho Company, preguntándose "por qué dimite" la exministra Montón "si dice que no ha hecho las cosas mal".

Así se ha expresado Company en respuesta a una pregunta de los medios durante un acto esta mañana, donde ha manifestado que "si una persona dimite es porque se debe sentir culpable, porque no puede aguantar la presión o porque no quiere que salpique al de más arriba".

En este sentido, el líder 'popular' ha expresado que le dolería "tener que dimitir" por algo que no hubiese "hecho mal", pero "otra cosa es que te obliguen desde arriba".

Al respecto, ha argumentado que si un cargo público "no ha hecho nada", tendría que "aguantar la presión de los medios de comunicación" y no debería dimitir "porque es malo para la imagen política". "Si no, parece que todo el mundo que se dedica a la política tiene que esconderse y agachar la cabeza", ha lamentado.