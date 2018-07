Conoce aquí tus derechos si eres un afectado de las huelgas de Ryanair

Publicado 06/07/2018 16:39:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Consubal ha informado este viernes que las personas afectadas por las huelgas de Ryanair tienen derecho a recibir compensaciones en función de la distancia que debían recorrer.

Según han informado en un comunicado, la compañía aérea no puede alegar causa extraordinaria o de fuerza mayor para evitar pagar indemnizaciones.

Así, ha señalado que, si la aerolínea no comunica a sus clientes de la cancelación de un vuelo con, al menos 15 días de antelación, estará "obligada a reembolsar el dinero del pasaje y a abonar una compensación que puede oscilar entre los 250 y los 600 euros por pasajero para vuelos nacionales o intracomunitarios inferiores a 1.500 kilómetros y hasta 6.000 euros de compensación para el resto de vuelos".

Además, si el vuelo llega a su destino con un retraso superior a las tres horas, la compañía tendrá que cubrir las necesidades más urgentes de los pasajeros como agua, comida, alojamiento o cualquier otra que pueda surgir.

Consubal ha criticado que la compañía espere "hasta el último momento" para comunicar qué vuelos serán cancelados con los problemas que esto puede causar a los consumidores, ya que no sabrán si podrán volar o no, no podrán organizar vacaciones y podrían perder parte de éstas".

El portavoz de la entidad, Alfonso Rodríguez, ha tildado de "intolerable" la actitud de la aerolínea, así como la "pasividad de las autoridades, que deberían actuar con contundencia ante esta situación que, desgraciadamente, se repite con demasiada frecuencia".

Por todo ello, ha recomendado a los consumidores a guardar tíquets, facturas, recibos y cualquier otra prueba que consideren y a reclamar para que no vuelvan a producirse estos hechos.