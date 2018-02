Consell de Formentera dice que "nunca" ha denegado una excedencia a un trabajador para cuidar de un menor de tres años

Publicado 08/02/2018 17:29:31 CET

FORMENTERA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha asegurado este jueves que "nunca" ha denegado una excedencia a un trabajador para cuidar de un menor de tres años, según ha indicado el sindicato UGT.

Según ha explicado la institución en un comunicado, la excedencia se concedió para el periodo solicitado y después se autorizaron siete renovaciones, todas por un mes.

Además, ha indicado que se informó a la solicitante de que esta manera de renovar perjudicaba a la organización del servicio. Así, según el Consell, se denegó la octava prórroga "ante la reiteración de la interesada de persistir en la mecánica de renovación mensual".

Según la institución insular, también está reconocido el derecho de las instituciones a poder organizar su trabajo.

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT había anunciado que estudia si sus servicios jurídicos interponen un recurso contra la decisión del Consell de Formentera de denegar la continuación de una excedencia a una funcionaria de carrera de la institución por "motivos organizativos".

Esta situación, según el sindicato, puede constituir una "doble" vulneración de las normas legales al negar, por un lado, el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar del que la excedencia es un componente y, por otro, al carecer de motivación una decisión de una administración pública.

En su comunicado, FeSP-UGT había considerado que el derecho a la excedencia por cuidado de hijos no está sujeto a condiciones. No se comprende qué "motivos organizativos" pueden impedir la continuación del período de excedencia dentro del margen legal de tres años desde el nacimiento del hijo. Durante el período de más de un año y medio en que la trabajadora ha estado ausente de su puesto de trabajo, sin ser sustituida por otra persona, los responsables de la institución insular no se han puesto en contacto con ella por ningún motivo, ni organizativo ni de cualquier otro tipo, han explicado.

La organización sindical aseguró que tomará las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de las trabajadores. Los hechos serán puestos en conocimiento del Observatorio para la Igualdad del Institut Balear de la Dona, según el sindicato.