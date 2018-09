El Consell de Ibiza aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de 2011 por un importe de 3,9 millones de euros

Actualizado 22/08/2011 23:06:57 CET

Avisa que "no continuará con esta manera de gestionar" la administración

IBIZA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Ibiza ha acusado de nuevo al anterior ejecutivo insular de no gestionar adecuadamente la administración y ha anunciado que por un "ejercicio de responsabilidad" ha finalizado la tramitación administrativa para aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del 2011 por un importe total de 3.984.463 euros.

El ejecutivo ha explicado que este plan, que no tiene partida presupuestaria para el 2011, fue aprobado el pasado 10 de junio por el anterior equipo de gobierno en el Consejo Ejecutivo pero que no había completado su tramitación porque no se había publicado en el BOIB previo a su entrada en vigor.

En este sentido, el actual equipo de gobierno ha señalado que se ha visto obligado a aprobar definitivamente este Plan de Subvenciones pese a que ya había sido ejecutado "prácticamente en su totalidad" antes de finalizar la anterior legislatura.

"Es un plan que no disponía de partida presupuestaria en el 2011 porque los presupuestos del Consell se aprobaron al comienzo del año pero no ha sido hasta el mes de junio que el anterior gobierno ha aprobado el plan de subvenciones", ha destacado el Consell.

Además, la máxima administración de Ibiza tendrá que pagar las subvenciones que quedan pendientes porque en los presupuestos no se ha incluido ninguna para prever los pagos derivados del plan y las ayudas comprometidas verbalmente por el anterior equipo de gobierno.

El Consell Insular ha querido dejar claro que la aprobación del plan responde a un "ejercicio de responsabilidad" pero que no "continuará con esta manera de gestionar" que, según la administración, "ha provocado más de un descontrol financiero a la institución".

De cara al futuro, la máxima institución ibicenca ha anunciado que hará caso a los informes del Tribunal de Cuentas para que todas las subvenciones sean "otorgadas a través de un plan de subvenciones".