El Consell de Mallorca aprueba inicialmente el PIAT

Publicado 27/07/2018 14:17:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este viernes de forma inicial el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) y de forma definitiva la zonificación del alquiler turístico.

Según ha recogido en una nota informativa el PSIB, con el PIAt se define el modelo turístico que quieren para Mallorca, "basado en la contención, el equilibrio territorial y el paisaje".

La portavoz adjunta de los socialistas en el Consell, Maria Francisca Servera, ha explicado que "es un plan que responde a una reivindicación ciudadana de muchos colectivos sociales que reclaman poner orden en el turismo".

Además, Servera ha asegurado que con esta normativa se evita "el colapso de la tierra, en materia de movilidad, de territorio, de paisaje, de recursos y en definitiva de la economía".

Para los socialistas, el PIAT tiene que contribuir "a ordenar la actividad turística de Mallorca, regulando el planeamiento, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de infraestructuras, de los equipamientos y de los servicios y las actividades de explotación en el ámbito turístico".

Servera ha afirmado que esto se conseguirá mediante el límite de plazas turísticas que se establece en el plan, así como también impulsando el alargamiento de la temporada turística a través del turismo deportivo, cultural y patrimonial.

EL PP AUGURA UN FUTURO "POCO HALAGÜEÑO"

Por su parte, el PP, que ha votado en contra, ha augurado un futuro "poco halagüeño" al PIAT y ya ha anunciado una "profunda revisión" en la próxima legislatura si gobiernan.

El portavoz de los 'populares' en el Consell, Mauricio Rovira, ha justificado el voto contrario del PP al no compartir "el criterio del equipo de gobierno de no explicar, dialogar e intentar pactar nada no solo con la oposición sino tampoco con los ayuntamientos, el sector y los afectados".

Asimismo, ha denunciado que el PSOE ha sufrido "una gran presión ideológica por parte de sus socios" y "se ha visto obligado por parte de estos y la Comisión Balear de Medio Ambiente a aplicar unas normas que no tenía previstas".

En este sentido, Rovira se ha referido a las "limitaciones, prohibiciones y tutela sobre los ayuntamientos cuando éstos deberían poder regular el alquiler vacacional de forma independiente".

El portavoz popular también ha acusado al equipo de gobierno de "olvidarse de la calidad, de la inversión en la planta hotelera que ya está construida y del reparto de la riqueza que provoca el turismo en el sector complementario como el ocio, la restauración y el comercio".