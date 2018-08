Cort dice que la pancarta de Arran "no ensucia" y defiende que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse"

Publicado 26/07/2018 12:15:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno de Cort, Susanna Moll, se ha pronunciado sobre la pancarta que Arran ha colgado este jueves en una muralla frente a la Catedral de la ciudad y ha asegurado que ésta "no ensucia ninguna pared", ni el patrimonio de la capital balear, y, por tanto, ha defendido que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse".

Así se ha pronunciado Moll en declaraciones a la prensa, donde ha remarcado que el Ayuntamiento de Palma "reitera su voluntad de avanzar en un modelo turístico sostenible y que cree ocupación de calidad".

En este sentido, ha considerado que puede haber manifestaciones si éstas "no afectan a la seguridad o a los servicios de los ciudadanos".

"Nuestro modelo es este y todo el mundo tiene derecho a manifestarse, estamos avanzando en un modelo sostenible y contrarrestando los perjuicios que pueda tener la masificación turística", ha declarado antes de indicar que desconoce si esta pancarta se retirará ya que no sabe "si hay peticiones" para que se quite al no representar un "perjuicio directo sobre el patrimonio".