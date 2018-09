Cort insiste en que las obras de demolición de Son Banya continuarán y finalizarán en 2020

Publicado 27/09/2018 11:58:43 CET

Borràs muestra su preocupación por la situación de los alrededor de 193 niños que vivían en Son Banya

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma, Mercè Borràs, ha asegurado este jueves que las obras de demolición del poblado de Son Banya "continuarán" y "finalizarán en 2020".

"Si acaban hoy bien y si no mañana, tenemos una orden judicial y un acuerdo con todas las fuerzas municipales", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, después de que varias personas del poblado se hayan concentrado frente al Ayuntamiento, con motivo del pleno de este jueves, para pedir el cese del desalojo.

En cuento a las quejas vecinales sobre la falta de opciones ofrecidas por Cort, Borràs ha explicado que "hay un programa bastante potente" que cuenta con "un equipo de trabajadores y técnicos sociales".

No obstante, ha recordado que para poder acceder a las ayudas de este programa, es necesario "no tener causas pendientes con la justicia, en concreto causas penales por narcotráfico, así como no disponer de recursos".

Por otro lado, ha aclarado que "la preocupación" del Ayuntamiento son "los 193 niños que hasta ahora vivían en el poblado", de los cuales ha señalado que veinte ya no viven allí.