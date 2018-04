Detenidas cuatro personas en Calvià por un delito de falsificación e introducción de moneda falsa

Publicado 11/04/2018 14:21:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Calvià, ha procedido a la detención de cuatro personas de nacionalidad británica como supuestos autores de un delito de falsificación e introducción de moneda falsa.

Asimismo, el pasado día 9 se puso en conocimiento de la Policía Local de Calvià el pago con billetes falsos en varios establecimientos de la localidad, por lo que los agentes procedieron a la identificación de uno de los detenidos, que portaba en un primer momento cinco billetes de veinte euros falsificados y una dosis de cocaína y marihuana, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Para poder completar la identificación, los agentes se trasladaron a la habitación donde se hospedaba para comprobar el pasaporte. En el momento de sacar el documento de la caja de seguridad de la habitación, se encontraron más billetes al parecer falsificados. A partir de ese momento, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, procediendo a la detención de los cuatro varones.

Posteriormente, se solicitó por parte de la Guardia Civil la autorización necesaria para la entrada y registro en unos apartamentos turísticos en Magaluf, ante las sospechas de que los detenidos pudieran ocultar más billetes o efectos de prueba en su domicilio.

Una vez realizado el registro, fueron intervenidos 40 billetes de 20 euros falsificados, así como unos 3.000 euros en billetes de curso legal, junto con unas 1.000 libras esterlinas también de curso legal, dinero el cual se sospecha que pudiera proceder de la puesta en circulación del dinero falsificado.

El dinero falsificado habría sido introducido en España por los detenidos desde el Reino Unido para su posterior puesta de circulación en locales y establecimientos de Calvià. Se trata de billetes de un valor nominal de 20 euros que, una vez examinados, se ha apreciado que presentan varios fallos de seguridad.

Por el momento, no se ha dado por finalizada la investigación ya que no se descarta que los detenidos hubieran introducido moneda en más establecimientos de la zona, así como la implicación de otras personas. Según la Guardia Civil, no se han descartado nuevas detenciones.