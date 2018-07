El estudiante con la mejor nota de Selectividad de Baleares cree que las pruebas deberían ser iguales en toda España

Publicado 05/07/2018 12:18:07 CET

Quiere estudiar Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en Madrid

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estudiante que ha obtenido la mejor nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad en Baleares, Ángel Sánchez-Cantalejo, cree que los exámenes deberían ser idénticos en toda España.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras ser recibido en audiencia por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Educación y Universidad, Martí March.

El joven ha explicado a los medios que, en su opinión, dado que todos los estudiantes pueden optar a cualquier universidad del territorio nacional, las pruebas deberían consistir en el mismo examen para todos, e incluso ha apuntado que podrían celebrarse a la misma hora.

El estudiante, que ha manifestado que no se esperaba obtener la mejor nota, ha anunciado también que quiere estudiar Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en Madrid. No se ha planteado cursar sus estudios en la UIB ya que la universidad balear no ofrece el Grado de Ingeniería.