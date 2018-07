EUIB entrega a los partidos progresistas una "propuesta republicana" para que sea defendida en la Cámara balear

Publicado 27/06/2018 18:12:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida de Baleares (EUIB), Juanjo Martínez, ha entregado a los partidos progresistas con representación en el Parlament una "propuesta republicana" para que sea "presentada y defendida" en la Cámara balear.

En concreto, la propuesta ha sido entregada a Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera, PSIB y El PI; y desde EUIB se espera una respuesta de éstos "en un breve plazo de tiempo", según ha informado la agrupación en un comunicado.

Desde EUIB han explicado que la asamblea interinsular, celebrada el pasado sábado día 23, otorgó un mandato "claro" al equipo coordinador de la organización. Así, Martínez declaró que "ante el cambio de gobierno en el Estado, con un PSOE que se hace llamar republicano, y ante la inminente llegada de la familia Borbón a Mallorca para veranear, la Asamblea decidió que se debía presentar una propuesta a los diferentes grupos para poner sobre la mesa la instauración de la tercera república".

Además, ha manifestado que "cualquier fuerza política que se considere mínimamente democrática debe aceptar, asumir y defender, que la república se debe instaurar de forma democrática en el Estado, ya que el actual rey accedió en 2014 a la corona de una forma antidemocrática heredera del franquismo -como accedió su padre-; y por tanto, Felipe VI si quiere convertirse en un jefe de Estado legítimo debería someterse a un referéndum y, en caso de ser elegido democráticamente, EUIB admitiría su legitimidad".

Martínez ha añadido que "este referéndum tendría una pregunta clara: república o monarquía; donde Felipe VI podría hacer su campaña y defender sus argumentos en concordancia de los valores monárquicos·.

Según el coordinador, "tanto el referéndum, como la campaña que debe preceder, deben servir para que la sociedad balear y española pueda posicionarse conociendo todas las virtudes y defectos de cada sistema, no obstante, EUIB es defensora de la democracia y por ello se posiciona y quiere que se posicionen las fuerzas políticas progresistas de las Islas y, a la vez, presionen para la celebración de este referéndum que debe decidir entre monarquía o república en España".

Martínez también ha recordado que "desde EUIB están convencidos de la falta de legitimidad de esta monarquía y por eso exigen la devolución de todo el patrimonio cedido por la Comunidad Autónoma, como puede ser el Palacio de Marivent, una humillación para la familia de Juan de Saridakis quien dio el Palau para convertirlo en un museo a su figura".

Por último, EUIB ha exigido que "ninguna autoridad de las Islas participe en el acto de recepción de un jefe de Estado que ha sido elegido antidemocráticamente y que se posicionen a favor de los valores democráticos y de justicia social republicanos que todos anhelan".