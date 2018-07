Noche de San Juan en Palma: horarios del 'correfoc' y programa de verano

Actualizado 22/06/2018 11:42:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Nit de Sant Joan arrancará este sábado el programa de fiestas de verano 2018 de Palma con el 'correfoc' infantil y el 'correfoc' tradicional, en el que participarán más de 400 personas, entre 'dimonis', 'timbalers' y organizadores.

La celebración de la 'Revetla' de Sant Joan 2018 tendrá lugar en el Parque del Mar y está organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma con el apoyo del Ayuntamiento.

Una hora antes del correfoc infantil, a las 18.15 horas, los más pequeños habrán podido participar en los talleres infernales con pinta caras y juegos tradicionales. Seguidamente, el correfoc infantil comenzará este sábado a las 19.15 horas a cargo de Enfocats. Se quemarán un total de 8,94 kg de material pirotécnico.

La fiesta continuará a las 20.30 horas con música tradicional y 'ball de bot' con Al Mayurqa; después, a las 21.30 horas, tendrá lugar el pregón de la Federación de Asociaciones de Vecinos y del 'Dimoní Bufó', Felip Munar.

Finalmente a las 22.00 horas de este sábado tendrá lugar el 'correfoc', con ocho 'colles' de dimonis y dos 'bèsties de foc'. Participan las Asociaciones Dimonis de Son Sardina, Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ratapinyada, Endimoniats, Trabucats y Es Cau des Boc Negre, así como, para las 'bèsties de foc', la asociación de vecinos Pla de Sant Jordi, Drac i Guardians de Sant Jordi, y Es Drac de na Coca. Para la parte pirotécnica se utilizarán 105.54 kilos de material en total.

Finalmente, la 'Revetla' terminará con una actuación musical de Ipops a las 23.30 horas.

CONSEJOS PARA EL 'CORREFOC' DE SANT JOAN 2018

Desde Cort han recordado que está totalmente prohibido utilizar pirotecnia particular no controlada por la organización.

Como medidas de seguridad, es necesario mantener una distancia mínima de dos metros alrededor de las 'bèsties de foc'; niños y personas con movilidad reducida no deben situarse en las primeras filas.

También se recomienda llevar ropa de algodón, ropa de manga larga, calzado adecuado, gorra o pañuelo en la cabeza, tapones en los oídos y gafas protectoras. Los vidrios de gafas y cámaras de fotos se pueden dañar.

No se debe tirar agua, tocar artefactos pirotécnicos ni fumar o encender fuego cerca de los contenedores con el material.

SANT JOAN 2018 EN PALMA: NO SE PERMITEN HOGUERAS EN LA PLAYA

La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) destinará durante la Noche de San Juan 40 operarios, tres responsables y unos 25 vehículos al dispositivo especial de limpieza por Sant Joan. El dispositivo especial actuará a partir de las 2.30 horas y hasta la finalización de la limpieza, prevista a las 7.30 horas.

Durante el domingo se contará igualmente con los servicios ordinarios de limpieza y recogida de residuos previstos para ese día. Por otra parte, las zonas de playa que cuentan con concesionarios de limpieza también dispondrán de un refuerzo del servicio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Palma y Emaya están realizando una campaña de difusión, fundamentalmente a través de las redes sociales, para pedir colaboración a la ciudadanía para mantener las playas limpias y reducir los residuos.

Para ello, recomiendan no utilizar vajillas desechables; tirar los envases al contenedor amarillo y nunca a la arena; no llevar vidrio, ya que no esta permitido por seguridad; utilizar cestas, mochilas o bolsas de tela, evitando las bolsas de plástico de un solo uso; y no tirar las colillas de cigarrillos en la arena, sino llevar un cenicero. Además, el Ayuntamiento ha recordado que la ordenanza municipal prohíbe hacer fuego y encender hogueras en la playa.

FIESTAS DE VERANO 2018 DE PALMA: PROGRAMA COMPLETO

Este año las fiestas de verano, con un presupuesto de 52.061 euros, incluyen más de diez actividades organizadas para todos los públicos, distribuidas en diferentes barrios de Palma.

Tras el 'correfoc' y la Noche de San Juan, el programa de fiestas de verano continuará los próximos días: el 24 de junio en el parque de la Esperanza se llevará a cabo el 'Poetry Slam', un formato de poesía oral con votaciones del público en el que nueve poetas se enfrentarán entre sí. Tienen tres minutos para mostrar sus piezas, no se acepta atrezzo y los textos deben ser propios.

El 28 de junio a las 19.00 horas partirá una manifestación por el Día del Orgullo LGTBI, organizada por la asociación Ben Amics en colaboración con el área de Igualdad y Derechos Cívicos.

El 29 de junio el Parc de Ses Fonts acogerá 'Passejart', una maratón de teatro, cuentacuentos y espectáculos infantiles al aire libre.

El 30 de junio seguirá el concierto 'No i Punt' en el Parque de las Estaciones a las 18.30 horas, con un cartel completamente femenino sobre el escenario; y el 1 de junio la Jove Orquestra de Baleares actuará a las 19.30 horas en el Parque de la Riera con música clásica.

Finalmente, a las 22.00 horas del 6 y 20 de julio el Parque del Mar será el escenario de los conciertos de Art Jove; y los días 5, 12, 19 y 26 de julio se celebrará en Ses voltes 'Cançons de la Mediterrània'.