El GOB y Terraferida presentan sus alegaciones a la propuesta de zonificación del Consell

Publicado 12/03/2018 13:44:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grup Balear d'Ornitologia (GOB) y Terraferida han presentado sus respectivas alegaciones a la propuesta de zonificación turística presentada por el Consell de Mallorca.

Asimismo, desde el GOB han solicitado la retirado de dicha propuesta al considerar que carece de un análisis riguroso de la situación de partida y que los indicadores de referencia para analizar el alcance de las consecuencias ambientales, sociales y económicas son "totalmente insuficientes".

La entidad ecologista ha expuesto que el principal problema es que en Mallorca, "políticamente, no se quiere asumir que se ha llegado al

límite de capacidad de carga ambiental del territorio y que esta se ha visto gravemente afectada por el crecimiento indefinido, promovido y sostenido de la capacidad de alojamiento turística de la isla".

"La zonificación no tiene cabida ni justificación. Mallorca no puede zonificarse para establecer dónde todavía podemos expremir más el territorio y las infraestructuras y dónde no, porque la situación es ya límite", han manifestado.

Por su parte, Terraferida ha expuesto que aunque la zonificación propuesta sea una herramienta provisional, "ya avanza la dirección

de la política turística futura, en continuidad con la de los últimos años: extender la 'hotelización' de la vivienda y continuar la tendencia de crecimiento de la oferta turística".

La entidad ha presentado una alegación a la totalidad del documento al pensar que no cumple con el requisitos mínimos de contenido y de indicadores que den respuesta al que se pretende regular. Por ello, han solicitado la redacción de un nuevo documento.

Asimismo, han pedido que la zonificación se haga con criterios "ambientales, poblacionales y de ordenación del territorio"; que contemple la saturación en términos globales; y que no se dé ni una plaza turística más a municipios que no tengan la capacidad de depuración y de abastecimiento de agua garantizada a largo plazo.

Igualmente, han propuesto vaciar la bolsa de plazas del Consorcio; aplicar el 2x1, es decir, por cada nueva plaza que se dé en un futuro, que se tengan que dar dos de baja de la bolsa; crear una bolsa para plazas hoteleras y otra para alquiler turístico; que haya una zona única en toda la isla; o que una vivienda ilegal no pueda obtener licencia turística, entre otros.