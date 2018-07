El Govern anuncia obras en el metro para solucionar los problemas detectados

Actualizado 22/08/2007 18:48:40 CET

MENORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicenç, anunció hoy que se deberán emprender reformas en las instalaciones del metro de Palma para evitar que se repitan los problemas generados por las intensas lluvias de ayer.

Vicens explicó que se trata de unas reformas "que no se solucionan en un par de días" y afirmó que se tendrán que hacer obras en algunas estaciones, modificando pendientes. "Además, algunas escalera no tienen ningún tipo de techo y también se deben encontrar soluciones para evitar que se inunden los pozos de los ascensores, entre otras medidas".

Después de asegurar que si el metro está funcionando es "porque está garantizada la seguridad", Vicenç advirtió que este servicio público presenta diversas deficiencias. "En primer lugar no se habían preparado unos talleres específicos, los hemos tenido que habilitar en la estación intermodal. Tampoco se hizo una ampliación de personal y tanto la parte eléctrica como el sistema de bombeo no se encuentran en las condiciones que deberían, tal y como se ha puesto en evidencia en estos días".

Respecto a la avería del sistema eléctrico, Vicenç detalló que "según parece entró agua en un agujero que había en una estación y se estropeó todo el suministro. Este grado de deficiencias no se puede asumir de ninguna manera, sobre todo cuando todavía no se han recepcionado ni las estaciones ni el servicio y el renting no está ni firmado", añadió el conseller, que considera que el metro se puso en marcha "con demasiada prisa y sin realizar suficiente pruebas".

Frente a esta situación, el Govern ha ordenado una auditoria técnica "para saber con exactitud cuáles son los problemas y cuál es el grado de cumplimiento de los proyectos que se habían realizado, para inmediatamente iniciar los trabajos para solucionarlo". En este sentido, Vicenç aseguró que no tiene intención de crear alarmismo y advirtió que no tiene "ningún sentido" que el PP les acuse de querer desprestigiar el transporte público.