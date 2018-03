El Govern aprueba el decreto del catalán en sanidad

Publicado 23/03/2018 12:21:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto que regula los requisitos de catalán para el personal del Servicio de Salud (IbSalut) en Baleares.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha recordado que el Consell Consultiu emitió un informe favorable a la aprobación del texto y ha insistido en que el decreto es "fruto del consenso del consenso de las partes implicadas" en su elaboración. El decreto permitirá a los profesionales presentarse a procesos de selección aunque no tengan el requisito, pero si no lo acreditan en dos años no podrán optar a procesos de movilidad ni acceder a la carrera profesional.

((Habrá ampliación))