El Govern aprueba este viernes la ley de consultas que incluye referéndums vinculantes en municipios

Actualizado 26/07/2018 13:58:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern aprobará este viernes el proyecto de ley de consultas y procesos participativos que incluirá los mecanismos necesarios para que los municipios puedan realizar referéndums o consultas vinculantes sobre competencias municipales.

En rueda de prensa, la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, ha explicado que esta ley supone dar "un paso hacia adelante para hacer más fuerte y sólida" la democracia participativa, "más allá de las votaciones que se producen cada cuatro años".

Según ha explicado, la ley ha incorporado las consideraciones del Consell Consultiu, entidad que tal como ha remarcado la consellera, "no cuestionó el objetivo de la ley". Así, ha explicado que, a instancias del Consell Consultiu, las consultas que se hagan a nivel insular o autonómico "no serán vinculantes" ya que "la doctrina establece que no lo pueden ser al no poder consultar a la totalidad de la población".

Por su lado, el director del IBJove, Joan Ferrà, ha explicado que se ha bajado a 16 años la edad de participación. "Normalmente, la juventud marca el camino de los cambios que vienen en el futuro y hay que ir empoderando cada vez más a la población".

Tras la aprobación este viernes del anteproyecto, la normativa pasará a la tramitación de la Cámara autonómica para ser finalmente aprobada cuando se inicie el nuevo curso parlamentario.