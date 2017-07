El hijo de Ángel Nieto dice que su padre no ha sido intervenido y que permanece en observación

Publicado 26/07/2017 16:22:05 CET

IBIZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hijo del ex piloto español de motoclismo Ángel Nieto, Gelete Nieto, ha asegurado este miércoles que su padre "no ha sido intervenido todavía" ya que por ahora "está en observación" y que alrededor de las 19.00 0 20.00 horas les dirán "cómo va". "Esperemos que todo vaya bien", ha declarado.

Así se ha pronunciado Gelete Nieto a las puertas de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario después de que responsables del centro sanitario informasen sobre las 14.00 horas de que el piloto sí estaba siendo intervenido tras haber sufrido un traumatismo cráneoencefálico a consecuencia de un accidente de quad.

Estos mismos responsables han comunicado que el estado del ex piloto es "grave pero no crítico", si bien han trasladado que la familia del piloto ha pedido que no se facilite información sobre el estado de Nieto.

Cabe recordar que el accidente ha tenido lugar a las 10.25 horas en la carretera de Santa Gertrudis, a 50 metros del cruce de la 'Ladrillera'. Posteriormente, el ex piloto, que conducía un quad, ha sido trasladado por una UVI móvil al centro sanitario.

Según ha informado el Ayuntamiento, por motivos que aún se desconocen, un turismo que iba en la misma dirección que Nieto ha golpeado por detrás el quad que conducía el ex piloto, que ha salido disparado. La conductora del automóvil ha dado negativo en el test de alcoholemia.