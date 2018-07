El hotel ME Madrid, elegido quinto mejor hotel de España en el 'Gold Hotels Europe 2014'

Publicado 26/12/2013 11:36:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hotel ME Madrid, de Meliá Hotels International, ha sido reconocido por los lectores de la revista Condé Nast Traveler en su lista Gold 2014 como el quinto mejor hotel de España. Un establecimiento que, según destaca la cadena hotelera, se ha convertido "en un emblema de la promoción turística de la ciudad por su fascinante arquitectura y por la experiencia que transmite su filosofía de servicio y su terraza 'The Roof'.

Tal y como señalan desde Meliá Hotels en un comunicado, los votantes han su moderno diseño -que combina las cabezas de toro con elementos de diseño futurista- y su ubicación en el corazón "más castizo y monumental" de Madrid, sus Premium suites The Level y el servicio de los llamados 'Aura Experience Managers' dedicados a maximizar la experiencia del cliente.

Del mismo modo, los lectores valoraron la "excelencia" de su restaurante dando a la Plaza Santa Ana, 'Ana la Santa', "consagrado ya como un destino de moda, y la terraza-ático, 'The Roof', para las mejores copas panorámicas sobre Madrid", añade la nota.

Así, el director general de la Marca ME, Alexander Hugot, ha destacado "la enorme satisfacción por el éxito que esta apuesta de Meliá Hotels International por una marca innovadora como ME by Meliá está obteniendo en las principales ciudades y destinos de vacaciones", y ha subrayado cómo que los hoteles ME by Meliá "marcan una tendencia exclusiva y 'lifestyle' para el cliente que huye de los convencionalismos y persigue modernidad, música y diseño, pero sin renunciar al servicio Premium propio de los hoteles de lujo".

EL Hotel ME Madrid se inauguró en el año 2006 como el primero de esta marca internacional, que "tras triunfar" en Londres, Cancún y Cabo San Lucas, abrirá próximamente en las islas de Mallorca e Ibiza, en la ciudad de Caracas y debutará en Medio Oriente "con el espectacular ME Dubai, diseñado íntegramente por la arquitecta árabe Zaha Hadid". Según los responsables de la cadena, ME by Meliá "ha despertado el interés de inversores de todo el mundo y seguirá deparando sorpresas durante 2014".