La ibicenca Aída Miró presenta en Nueva Jersey su muestra ‘From Eivissa to New York’

Publicado 25/03/2018 14:02:32 CET

IBIZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista ibicenca Aída Miró expondrá su obra hasta el 13 de abril en la sala Art Lines Gallery de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Según ha informado el Govern, la muestra 'From Eivissa to New York', con la colaboración del Institut Ramon Llull, incluye un total de 45 pinturas. Con ella, Miró quiere exhibir "el espíritu cosmopolita de Ibiza, su folclore, misticismo y espiritualidad, además de su pasión por la música y la danza".

Los cuadros, pintados al óleo, muestran la evolución de su obra y contrastan con los creados bajo el ritmo frenético de una gran urbe como Nueva York, donde su trabajo ha adquirido un toque más urbano, combinando el spray y el óleo. Algunas de las obras han sido creadas en acontecimientos de arte en vivo, durante actuaciones de músicos o bailarines.

Retratos de Frida Kalho, Basquiat, Michael Jackson, James Brown, Sade, Stevie Wonder o Bob Marley, forman un conjunto de obras de un estilo "más pop y urbano" situado en la primera sala de la galería. Una segunda estancia contiene pinturas de mayor formato con retratos de diosas mitológicas, autorretratos bailando 'butoh' o geishas, donde destacan unas labradoras con las joyas ibicencas y el 'ball pagès'.

Nacida en Ibiza y residente en Nueva York, Aída Miró empezó a pintar en las calles a principios de los años 90. Miró es licenciada en Bellas artes por la Universidad Politécnica de Valencia, con un postgrado en Diseño Teatral de la Universidad de Bristol, Reino Unido, y un doctorado en Educación Artística en la Universidad Autónoma de Madrid.

Su trabajo, fuertemente influenciado por la música y la danza, ha sido expuesto en ciudades como París, México DF, Oaxaca, Nápoles, Hamburgo, Bristol, Nueva York, Barcelona o Madrid. El año pasado ganó la XV edición del NYC Art Battle.