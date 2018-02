El informe Raxen en Baleares recoge numerosas manifestaciones xenófobas y racistas y varios incidentes neonazis

Publicado 08/02/2018 18:24:40 CET

En el apartado de xenofobia incluye las pintadas contra el turismo de este verano pasado

El Informe Raxen 2017 del Movimiento contra la Intolerancia recoge en Baleares un total de siete manifestaciones contra el colectivo LGTBI, siete incidentes relacionados con vandalismo o violencia neonazi, así como cuatro episodios de islamofobia, varios de gitanofobia y numerosos relacionados contra el racismo o la xenofobia en los que incluyen las pintadas contra el turismo de este verano pasado.

Entre los incidentes neonazis, destacan los altercados que también se produjeron en verano entre bandas de ultras, como riñas y desorden público, e incluso el boicot de la cantante Mia Julia con cánticos fascistas que derivó en una batalla campal.

El informe también se hace eco de cuando el grupo neonazi Hammerskin declaró en junio que Mallorca era protectorado alemán. Acabaron interrumpiendo en un concierto en el que participaba una vocalista negra "y arrasaron con todo".

Respecto a la homofobia, resaltan la homilía del rector de Palmanyola durante con críticas que dirigió a los homosexuales y al colectivo Lgtbi, el acoso sufrido por la agente lesbiana de la Policía Local de Palma, entre otros.

Dentro de los numerosos incidentes relacionados con el racismo y la xenofobia, el informe también refleja las pintadas como 'Stop Airbnb', 'Palma no se ven' o 'Tourism kills the city o 'Ciutat per a qui l'habita no per a qui la visita' en contra de la masificación turística.

Por otro lado, también recogen la trifulca acaecida en el campo municipal del Alaró, durante el transcurso del partido de infantiles entre el conjunto local y el Collerense que acabarán ante Fiscalía.

El informe recoge también que la Oficina de Delitos de Odio tramitó en 2017 un total de 18 casos penales por racismo, xenofobia e islamofobia. De los 37 casos penales que tramitó desde enero, 14 fueron motivados por racismo y xenofobia y otros cuatro, por islamofobia.

El resto están relacionados con la homofobia (5), libertad religiosa (4), discapacidad (3), contra el colectivo policial (2), castellanofobia (1), fútbol (1), grupo neonazi (1) e incitación al suicidio (2). Además, se tramitaron otros diez casos administrativos por pintadas, discriminación por género y orientación sexual.