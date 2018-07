Llega a Mallorca el camión con el radar y las cámaras de infrarrojos que vigilarán la llegada de pateras y narcos

Actualizado 04/06/2007 16:33:40 CET

Un total de doce agentes de la Guardia Civil se relevarán en turnos de dos para que el SIVE funcione las 24 horas

PALMA DE MALLORCA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil vigilará a partir de ahora la llegada de pateras con inmigrantes ilegales a bordo y de embarcaciones cargadas con alijos de droga mediante una unidad móvil montada sobre un camión que incorpora un Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), que, combinando un radar con el uso de cámaras convencionales y otras de infrarrojos, puede detectar embarcaciones de un mínimo de diez metros de eslora a una distancia de 30 millas náuticas.

Precisamente, hoy fue presentado el nuevo recurso de vigilancia costera de las islas, al que se unirá otros en las próximas semanas, mientras que otro fijo se destinará a Ibiza, según explicó en el acto el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, quien agregó que se está estudiando la posibilidad de instalar varios SIVE de este último tipo en Mallorca.

Con la puesta en funcionamiento, a partir de hoy, de la unidad SIVE, que prestará servicio en todo el Sur de Mallorca y será controlada por doce agentes de la Guardia Civil en turnos de dos, se conseguirá detectar las embarcaciones sospechosas, e identificarlas con mayor antelación, para, tras valorar el tipo de pasaje que llevan, proceder a la interceptación a través de los medios aéreos, marítimos y terrestres.

Socías puntualizó que, con esta actuación, "queremos dar la seguridad a los ciudadanos de las islas de que estamos actuando de forma rápida, efectiva y eficiente"; utilizando para ello todos los medios de que el Estado puede poner alcance para interceptar a los inmigrantes ilegales y devolverlos a su país de origen antes de que se repartan por los diferentes países de la UE.

En su intervención, el delegado del Gobierno consideró que el sistema es "efectivo" para luchar contra las mafias organizadas del narcotráfico, y también para prevenir los desembarcos ilegales de pateras o barcas de pesca con inmigrantes irregulares, pero matizó que no es "definitivo", por lo que no descartó que lleguen nuevas pateras a las islas, dado que el SIVE no cubre la totalidad de la costa mallorquina, sino una determinada franja en el área donde se sitúe.

Socías resaltó, además, que los SIVE también ayudarán a salvar vidas y, a este respecto, recordó que una de las pateras que llegaron a las islas en los últimos meses se quedó sin motor, lo que supuso una situación de peligro para los tripulantes, que no finalizó en tragedia porque en ese momento no había temporal sobre Baleares. Con el radar de última generación, hubieran sido detectados con mayor antelación.

El Sistema Integral de Vigilancia Exterior combina un radar con sensores optométricos, tanto para vigilancia diurna como nocturna, que pueden ser controlados de forma remota y que se encuentran montados sobre un camión Iveco de 240 CV con tracción a las cuatro ruedas. La unidad trasladada a Mallorca prestó servicio anteriormente en Huelva y Canarias.

El SIVE se quedará en la isla por un periodo indeterminado y realizará una vigilancia de 24 horas todos los días, en las zonas donde se ha detectado la presencia de pateras, al considerarlas "de mayor riesgo" por su proximidad a Argelia, explicó Socías, por lo que se contempla instalarlo en el Cabo de Ses Salines e, incluso, en el subarchipiélago de Cabrera.

CASI 200 DESEMBARCOS ABORTADOS

Ramón Socias recordó que, en los últimos dos meses, los gobiernos español y argelino mantuvieron reuniones para analizar la situación de la inmigración ilegal procedente del país norteafricano y desveló que, sus autoridades impidieron la salida de entre 150 y 200 pateras --con diversos destinos--, frente a las cinco embarcaciones que llegaron a las costas baleares.

Cabe recordar que el pasado viernes, 1 de junio, llegó una nueva patera a Mallorca procedente del Norte de Argelia, que arribó a la isla alrededor de las 07:00 horas en un punto entre Cala Llombards y Cap Ses Salines, y en la que se habrían trasladado una docena de inmigrantes, la mayoría de los cuales fueron detenidos.

Respecto a la necesidad de construir en Baleares un Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE), el delegado del Gobierno manifestó que "de momento, no nos lo planteamos, pero no podemos descartar que Baleares se convierta en una ruta habitual para la entrada de inmigrantes ilegales", puntualizó.