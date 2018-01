Maldita Nerea, Txarango y otros 32 grupos o artistas tocarán este viernes en la Revetla de Sant Sebastià 2018

Publicado 18/01/2018 17:32:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Maldita Nerea, Txarango y otros 32 grupos o artistas serán los encargados de poner música este viernes por la noche a la Revetla de Sant Sebastià organizada por el Ayuntamiento de Palma en diferentes plazas de la capital balear.

En la Plaza Mayor, donde predominará el Ball de bot, tocarán Arreu, Qanarusa, Nakany Kanté, MotherFolkers y Jès!; mientras que en la Plaza de Cort, destinada a la Electrónica, estarán Pedro Trotz, John Grvy, Paula Serra y Uner.

En Porta Santa Catalina (Jazz), actuarán Eva Fernández, Highlands Project; Romeo; y Sessokho Afro Jazz. Por su parte, Jorra i Gomorra, Cirko, Txarango y La Gran Orquesta Republicana serán los artistas que tocarán en Plaza del Rei Joan Carles I (Pop/Reggae).

Asimismo, en la Plaza de la Reina (Flamenco) actuarán Aurora, Medina Azahara, Taifa y La Rumba Nostra; en Plaza de España (Pop-Rock), Lili's House, The Dreaming Spires; Urtain; Maldita Nerea y Maranges; en la Plaza del Olivar (Swing), Timba Tumbet, Dirty Rices y O Sister!; en la C. de Jacint Verdaguer (alternativa), Jansky, Beach Beach, Peter & The Test Tube Babies, The Parrots y Saïm.

Según explicó en un comunicado el Consistorio palmesano, en total se han presentado 290 ofertas de artistas para actuar -38 más que el año pasado- y 37 de empresas -nueve más-.