Manresa niega tratamiento parcial del caso Valtonyc y dice que si no se entrevistase a delincuentes no habría periodismo

Publicado 15/03/2018 15:24:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Andreu Manresa, ha negado este jueves en comisión parlamentaria que el ente público haya llevado a cabo un tratamiento parcial o sectario de la condena de tres años y medio de cárcel al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, y ha asegurado que "si no se pudiera entrevistar a delincuentes, no habría periodismo".

Manresa ha alabado la cobertura informativa realizada sobre el caso y ha explicado que la sentencia se analizó "dos veces, de arriba abajo" por un profesor de derecho penal y una diputada del PP, que es abogada, con quien interpuso la demanda y con otras personas. "No vengo a defender a Valtonyc, que no lo haré, pero el periodismo tiene que explicar las cosas", ha manifestado.

El jefe del ente público ha contestado así a la pregunta de la diputada del PP, Antonia Perelló, que ha cuestionado "el uso de dinero público para promocionar a personas al margen de la legalidad".

Perelló ha criticado también la cobertura de la gala de la OCB, en la que participó la ex presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, "investigada por delitos graves" y en la cual se dio premios "a personas encarceladas", como 'los Jordis', algo que se sabía de antemano. Además, ha reprochado también que la gala "le salió gratis a la OCB" y que se embolsó "7.000 euros en concepto de derechos".

Asimismo, ha censurado que el "tratamiento de IB3 del referéndum catalán fue "una toma de partido" de la radio televisión pública y que se optó "por la opción ilegal y al margen del ordenamiento jurídico del país".

A esto, Manresa ha dicho que él es "garantía de profesionalidad" y que no está "a las órdenes de nadie" ni para "complacer" y que como "director general" no tiene "opinión política" pero que los hechos sociales se deben "presentar" y que él "no está para hacer de censor ni vetar".

Por otro lado, ha explicado que IB3 ya ha empezado su proceso de modernización y que el cambio en la matriz "está en proceso" y que también se está trabajando en el archivo digital audiovisual, así como en la renovación del estudio 1 que "estaba en desuso por obsoleto".