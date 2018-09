Matas y Rodríguez se sientan este lunes en el banquillo de los acusados por el caso Over

Publicado 29/09/2018 11:44:56 CET

La Fiscalía pide al PP un total de 18.000 euros por responsabilidad civil al considerar que fue "beneficiario directo"

PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, y el ex conseller de Interior, José María Rodríguez, se enfrentarán este lunes al juicio por el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007.

En el juicio, que tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares a partir de este lunes, Matas se enfrenta a nueve años de cárcel, tras haberse unido las tres subpiezas del caso en una sola y Rodríguez, que se sentará por primera vez en el banquillo, a cinco años. El propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, también investigado, se enfrenta a casi cuatro años de cárcel.

Cabe recordar que Matas fue trasladado al Centro Penitenciario de Palma el lunes 24 desde la prisión de Aranjuez, donde ingresó en junio después de que el Tribunal Supremo ratificase su condena a tres años ocho meses de cárcel por el caso Nóos. Fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial, por uno de falsedad en documento público y por un delito de malversación de caudales públicos.

Por otra parte, la Fiscalía pide al PP un total de 18.000 euros como responsabilidad civil porque considera que fue "beneficiario directo" de los hechos. Esta cantidad corresponde a dos facturas que se emitieron sin IVA durante las campañas electorales.

A los acusados se le imputa delitos de malversación de caudales, prevaricación, fraude a la administración, o tráfico de influencias. El juicio está previsto que dure toda la semana aunque esto podría sufrir variaciones en función de si se llegase a un acuerdo entre las partes.