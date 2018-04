MÉS espera que el REB de Montoro no tenga el mismo componente de "falsedad" que el máster de Cifuentes

Publicado 09/04/2018 11:29:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha señalado que espera que el Régimen Especial de Baleares (REB), que según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se concretará "pronto" no tenga el mismo componente de "falsedad" que pueda tener "el máster de Cristina Cifuentes".

Así lo ha dicho en rueda de prensa, el nuevo portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, que también ha criticado que espera que el REB "no venga con un nuevo chantaje" y que espera que tanto en el REB como en los PGE "el descuento del 75 por ciento" a los vuelos entre Baleares y la Península "no caiga en el olvido".