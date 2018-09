MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca instan al Gobierno central a ampliar la oferta comunicativa audiovisual en catalán

Publicado 14/09/2018 11:35:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Parlament ha aprobado la Proposición No de Ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, en la que piden "la eliminación de las barreras tecnológicas que impiden la reciprocidad y la emisión total de los medios públicos en catalán" y, por tanto, la ampliación de la oferta comunicativa en dicha lengua.

Según han informado ambos partidos en un comunicado, la diputada de MÉS per Mallorca, Agustina Vilaret, ha señalado que "reforzar el espacio comunicativo audiovisual propio tiene que ser el objetivo de los poderes públicos estatales y autonómicos".

De este modo, ha señalado que "en Baleares se ven 35 canales en castellano y cinco en catalán, mientras que en la radio hay 19 emisoras en castellano y dos en catalán".

"En España hay una riqueza lingüística y cultural que no se valora y es una lástima porque saber más lenguas no solo hace más culta a una persona, sino que esta pluralidad nos tendría que hacer sentir orgullosos", ha añadido.

Por ello, ambas formaciones han instado al Estado a "ampliar el estado radiofónico de las comunidades que tienen el catalán como lengua", así como "modificar las normativas actuales para adaptar la TDT a la realidad plurilingüística del Estado sin segmentar o separar comunidades de una misma lengua".

Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, PSIB, Podemos y El PI y con la abstención del PP. Ciudadanos, por su parte, no asistió a la Comisión.