MÉS y Podemos reclaman recuperar el límite de gasto de la hucha de las pensiones y la jubilación a los 65 años

Publicado 25/01/2018 13:11:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos han presentado este jueves una proposición no de ley (PNL) por vía de urgencia en la que piden al Gobierno de España que garantice el sistema público de pensiones, para lo que proponen recuperar el límite de gasto que se puede extraer anualmente de la hucha de las pensiones, suspendido en 2012, y volver a situar la edad de jubilación a los 65 años, entre otros puntos.

Así lo han anunciado los diputados autores de la iniciativa, Josep Ferrà (MÉS per Mallorca) y Carlos Saura (Podemos), en una rueda de prensa en el Parlament en la que han exigido al PP y al Gobierno estatal que "deje de mentir" y que detenga "el expolio" de la hucha de las pensiones.

