Muñoz mantiene la misma línea que el resto de investigados por los contratos de MÉS y niega el fraccionamiento

Publicado 19/04/2018 11:47:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) ha mantenido este jueves la misma línea que el resto de los investigados por los contratos de MÉS, es decir, que no se fraccionaron los contratos para beneficiar al ex jefe de campaña de MÉS en las elecciones de 2015, Jaume Garau.

Muñoz estaba citado a declarar a las 10.00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, el juez Miquel Florit. Ha acudido acompañado de su abogado, el ex fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Su declaración ha comenzado puntual y ha durado aproximadamente una hora.

A su salida, Muñoz ha preferido no contestar a las preguntas de los periodistas y se ha limitado a indicar que hará declaraciones públicas cuando el proceso se haya archivado, manifestando su confianza en que así sea.

Según han informado fuentes jurídicas, al igual que los investigados que declararon este miércoles, ante el juez Muñoz ha rechazado cualquier trato de favor a Garau y ha defendido la pulcritud del procedimiento.

Este miércoles declaraban, en este orden, el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà, la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, y el ex director general de Cultura, Jaume Gomila.