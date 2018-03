Noguera defiende que los miembros de Cort que vayan a la manifestación de Valtonyc lo harán "a título personal"

Publicado 23/03/2018 16:54:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha defendido que los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma que quieran ir a la manifestación de esta sábado de apoyo al rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, lo harán "a título personal".

Asimismo, en declaraciones a los medios este viernes, Noguera ha recordado que el Consistorio aprobó una declaración institucional de apoyo a la libertad de expresión y para que el rapero no entre en la cárcel pese a "no estar de acuerdo no las letras del cantante".

Por su parte, la teniente de alcalde de Función Pública y Gobierno Interior, Aurora Jhardi, quien en un primer momento aseguró que Cort daba apoyo a la manifestación, ha "suscrito al 150 por ciento" la opinión del alcalde.

El pasado lunes, en un acto realizado en el Ayuntamiento de Palma, se realizó un llamamiento a la movilización este sábado, 24 de marzo, para pedir la absolución del rapero por su condena de tres años y medio de cárcel y en defensa de la libertad de expresión.

No obstante, el miércoles la teniente de alcalde de Educación y Deportes, Susanna Moll, afirmó que "como Ayuntamiento no van a apoyar la manifestación" a favor de Valtonyc.