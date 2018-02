Palma acoge este domingo Sa Rua con 42 comparsas y 16 carrozas inscritas

Publicado 11/02/2018 10:45:43 CET

Palma acoge este domingo Sa Rua, a partir de las 17.00 horas en la Rambla, con la participación de 42 comparsas -nueve más que en 2017- y 16 carrozas -dos más que el año pasado-.

Tras Sa Rua se repartirán 2.400 euros en premios para las carrozas y comparsas "más elaboradas, reivindicativas, originales y alentadoras", con cuatro premios de 400 euros para las carrozas y otros cuatro de 200 euros para las comparsas.

En concreto, las carrozas que se han inscrito este año se titulan: Sweet War, Ses Titelles de Canicas, Baturock, Sigue Nadando, Bailando bajo la tormenta, Paz y Amor, La Magia de Disney y sus Super Héroes, Warriors, Candy Crush, Las Diosas del Mar, La Vencidad del Chavo del 8, Els Dofins fan amics, Los Mini Olaf, Un so especial, Escola Cavernícola y La Sirenita y Disney.

Por su parte, las comparsas serán: La Vecindad del Chavo del 8, Els aristogatos del tandem club, Kinder Marchosos, Sa Llengo no salva vides, Scooters, Un So especial, Tremolartà, Els dofins fan amics, Famy Lego, Escola Carvenícola, Vikingos, Candy Crush, Tallererines, Gime 5, Las Diosas del Mar, Bailando bajo la Tormenta, Llepolies Kintrofà, Los Pitufos y la Aldea Escondida, Cooking and Dancing Team, La Filadora 100 anys, Los Mini Olaf, Sambos de Corazón, Jallalla Bolivia, Tampors per la Pau, Sweet War, Ritmo y Café s'Olivera Express, Batucada Saravá, Warriors, Dones de fades Faune, Pizzas e ingredientes, AMIPA Can Pastilla Productes Mallorquins, Artística Cultural Salay Cochabamba, La Sirenita y Disney, Royal Factory Dance Academy, Pepinos Alegres Verdaderos Intocables, Isla Bambini, Sigue Nadando, Fantasia en Argent, ses titelles de Canicas, La Magia de Disney y sus héroes y Llunàtics.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para el domingo intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco débil, ocasional y aislado tendiendo a predominar el cielo poco nuboso a partir del mediodía.

Según explicó en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, Sa Rueta se celebrará entre las 10.30 y las 13 horas con la celebración de unas 30 actividades, como la actuación de Maria Bimbolles.

La concentración de carrozas tendrá lugar a partir de las 16.00 horas a la calle Baró de Pinopar, avenida Alemania y avenida Compte Sallent. El presupuesto de Sa Rua y Sa Rueta es de 48.470 euros.

El itinerario de este año será: la Rambla, calle de la Riera, calle Unió, plaza Joan Carles I y avinguda Jaume II. Al acabar sa Rua la plaza Joan Carles I acogerá la entrega de premios amenizada por Los Grillos.

Las carrozas y comparsas que desfilen con vestuario de cariz folclórico y/o tradicional podrán optar a los premios en las categorías de más reivindicativas y más alentadoras pero no a la de más originales y/o elaboradas dado que estas dos categorías hacen referencia a los disfraces "y no se considera oportuno que el jurado tenga que valorar la vestimenta tradicional de un país".

PREMIOS CARROZAS Y COMPARASAS

Para la carroza más elaborada se valorará la calidad artística de la decoración, ambientación y animación de la misma, así como incorporación de música en vivo.

El premio consiste en 400 euros y 20 inscripciones gratuitas a talleres para el tercer trimestre en Casals de Barri. En la más reivindicativa se valorará la originalidad, creatividad y temática.

El premio serán en 400 euros y diez packs parking+bus (un abono mensual de 24 horas en los aparcamientos municipales de calle de Manacor o Sa Riera y un abono T20 con tarjeta ciudadana para 30 días más 50 invitaciones al autobús turístico.

Para la carroza más original se tendrá en cuenta la originalidad, humor, crítica, ironía, sátira y calidad artística. El premio consiste en 400 euros y 20 entradas gratuitas a los teatros municipales.

Por su parte, la carroza más alentadora, es decir, la más animada y que más interactúe con el público, podrá ganar 400 euros y diez bonos 30 para uso de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes (IME).

En cuanto a las comparsas, la más elaborada tanto en disfraces como ambientación y animación se llevará un premio de 200 euros y 20 inscripciones gratuitas a algunos talleres en Casals de Barri.

A la más reivindicativa le darán 200 euros y diez packs de parking+bus; a la más original, 200 euros y 20 entradas a los teatros municipales; y la más alentadora, 200 euros y diez bonos 30 para uso de las instalaciones deportivas del IME.

Las inscripciones continúan abiertas hasta las 13.00 horas del viernes 9 de febrero en las oficinas de Participación Ciudadana. Además, para facilitar las inscripciones, se ha creado un formulario que se puede descargar en la web www.palma.cat.