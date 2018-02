El Parlament debate este martes la iniciativa de Podemos y MÉS sobre la defensa del sistema público de pensiones

Publicado 25/02/2018 13:34:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatirá este martes, en un pleno que está previsto que se celebre a las 09.30 horas, la proposición no de ley (PNL) que han presentado por vía de urgencia los grupos parlamentarios de Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca relativa a la defensa del sistema público de pensiones.

Asimismo, esta iniciativa pide al Gobierno central que garantice el sistema público de pensiones, para lo que se ha propuesto recuperar el límite de gasto que se puede extraer anualmente de la hucha de las pensiones, suspendido en 2012, y volver a situar la edad de jubilación a los 65 años, entre otros puntos.

En este sentido, MÉS y Podemos instan al Ejecutivo a modificar la estructura productiva del país y avanzar en una legislación laboral "que elimine la precariedad y disminuya el paro" para incrementar las cotizaciones que permitan la viabilidad del sistema de pensiones.

Durante la ronda de preguntas, la presidenta del Govern, Francina Armengol, deberá responder a la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Maria Montserrat Seijas, sobre el papel del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en la mejora del barrio de Camp Redó.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de El PI, Jaume Font, interpelará a la presidenta para que explique las subvenciones que complementan las ayudas que reciben los jóvenes que participan en los programas Erasmus.

Asimismo, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos, Laura Camargo, preguntará a Armengol sobre las medidas concretas que se incluirán en el futuro Plan de movilidad con el objetivo de fomentar el transporte público en Baleares.

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, se interesará por saber si ha habido diálogo y consenso en la zonificación del alquiler turístico.

Otras preguntas que deberán responder los consellers del Govern están relacionadas con las 'barracoescoles' o la ampliación del Parque de S'Albufera.

POLÍTICA EN SALUD Y CULTURA

En la segunda parte del pleno, el Grupo Parlamentario Popular interpelará a la consellera de Salud, Patricia Gómez, en relación a la política general del Govern en materia de salud.

Posteriormente, el Parlament recogerá la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto relativa a la política cultural del Ejecutivo Balear.

Por último, también se debatirá la PNL de MÉS per Mallorca sobre la ciencia en el Parlament.