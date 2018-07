El Parlament rechaza adelantar la constitución de las comisiones para que comparezcan Thomas y Martorell

Actualizado 22/08/2007 17:05:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlament rechazó hoy adelantar la constitución de las comisiones de control de IB3 y de Salud para permitir la comparecencia del director del ente de radiotelevisión y del conseller Vicens Thomas, tal y como había solicitado el PP con el objetivo de que ambos dieran explicaciones sobre la formación de la cúpula directiva de la cadena y sobre el futuro del nuevo hospital de referencia.

Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern --PSOE, Bloc y UM-- votaron en contra de esta solicitud de los 'populares' por considerar que ambas cuestiones no revisten la urgencia suficiente como para adelantar la constitución de las comisiones, fijada por unanimidad para el próximo 18 de septiembre. El PP, por su parte, afirmó que se trata de una muestra más del nuevo estilo de gobernar "con arrogancia y prepotencia".

Esas fueron las palabras del diputado del Grupo Popular Antoni Pastor, quien dijo sentirse "decepcionado" por la decisión de la Junta, ya que considera que el Ejecutivo no ha informado de cuál será el futuro del hospital de referencia proyectado en Son Espases. "Están poniendo excusas para no comparecer en la Diputación Permanente, que es donde hay que tratar temas importantes y urgentes", señaló en referencia a la anterior petición del PP para que ambos responsables dieran explicaciones en la Diputación.

Con respecto a IB3, Pastor opinó que la Comisión de Control debería haberse convocado "de manera excepcional" porque en el ente "se están tomando decisiones por cuestiones políticas" y porque "no es una televisión de todos". "Se esconden al no querer dar explicaciones. Habrá que ver por qué", añadió.

El socialista Antoni Diéguez consideró innecesaria la solicitud del PP para que comparezca Thomas, puesto que aún no se ha cumplido --subrayó-- el plazo de dos meses marcado por el conseller para tomar una decisión sobre "un tema que el PP tuvo paralizado cuatro años". "Si uno de esos dos meses es agosto, no estaría de más respetarlo. No hay ninguna razón para no esperar", insistió.

Asimismo, tanto el Grupo del Bloc como el de UM apuntaron que las peticiones de los 'populares' carecían de sentido y de coherencia. "Piden una reunión de los portavoces para discutir un tema que ya había sido acordado, como es la fecha de constitución de las comisiones", indicó el portavoz de UM, Bartomeu Vicens.

"EL PP BOICOTEA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL PARLAMENT"

El hecho de que a la reunión de la Junta no asistiera la portavoz del Grupo Popular, Rosa Estaràs, ni su suplente, Joan Flaquer, a pesar de responder a una petición de su propio grupo, fue tomada por el resto de formaciones como una "falta de educación y de ética política, un intento de boicotear el funcionamiento normal de las instituciones".

Así lo manifestó Vicens, quien no fue el único que destacó la ausencia de la portavoz. Desde el Bloc, Miquel Àngel Lleuger, opinó que el PP utiliza el Parlament como una "caja de resonancia para mover bregas y polémicas artificiales con el objetivo de ocultar los problemas internos de su partido".

Diéguez por su parte, remarcó que el motivo por el que pedían que se adelantaran las comisiones "no debe ser tan importante cuando no han aparecido la portavoz ni su suplente". "No lo es, al menos, como para que Estarás interrumpa sus vacaciones. Debería hacerse una oposición de una manera más seria. Nosotros hemos convocado inmediatamente la Mesa y la Junta cuando ellos lo han pedido, pero ¿dónde está Rosa?", bromeó.

A este respecto, Pastor le restó importancia a quién sea el que asista en nombre del grupo parlamentario y explicó que el hecho de que fuera él quien acudió a la Junta se debe a que es quien suele hacerse cargo de los temas relacionados con la Radiotelevisión Pública.