Pericay: "Con la farsa del nuevo sistema de financiación, PP y PSOE han demostrado que son más de lo mismo"

Publicado 20/06/2018 11:01:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha declarado este miércoles que, "con la farsa del nuevo sistema de financiación autonómica, PP y PSOE han demostrado que son más de lo mismo".

En un comunicado, Pericay ha subrayado que Baleares "y España entera necesitan un proyecto nuevo de país" y éste "difícilmente puede venir de quienes llevan décadas gobernando".

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, haya descartado reformar el sistema de financiación durante esta legislatura.

"Al PP se le ha reprochado, y con razón, que no haya hecho nada para reformar el sistema de financiación autonómica durante sus mandatos. El sistema debía revisarse en 2014, y el PP fue dejando pasar el tiempo sin cumplir con su obligación", ha dicho Pericay, quien también ha recordado que "en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 se comprometió a tenerlo para comienzos de 2018, y a la vista está el resultado".

Por su parte, el PSOE, ha remarcado, "estuvo reclamando sin cesar esta reforma. Y entre esos reclamantes destacó especialmente Francina Armengol, con el argumento de que Baleares estaba infrafinanciada y no podía esperar más".

No obstante, "ahora parece que no habrá reforma del sistema ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020. Según Pedro Sánchez, hasta la próxima legislatura no puede abordarse la cuestión. Y la razón -mejor dicho, la excusa- es la falta de tiempo".

"De este modo, lo que según la Conferencia de Presidentes de 2017 podía resolverse en un año, para el actual presidente del Gobierno no basta siquiera con dos, sino que se requiere una nueva legislatura", ha criticado el portavoz de Cs Baleares, que lo considera "una farsa y una verdadera vergüenza".

Pericay también ha censurado que Armengol esté "sin abrir la boca" y ha considerado que esto demuestra que "PP y PSOE son más de lo mismo". "Aquello que el presidente Sánchez ha propuesto como alternativa es una manifestación más de la vieja política", ha insistido.

"En vez de procurar la igualdad entre Comunidades Autónomas con un sistema de financiación más justo, más transparente, más igualitario, este Gobierno sin programa opta por el método de la repartidora", ha lamentado antes de reclamar "un proyecto nuevo de país".