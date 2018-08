La 'Plataforma per un Oci de Qualitat' pide que no se usen espacios municipales para promocionar el consumo de alcohol

Publicado 21/07/2018 14:34:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'Plataforma per un Oci de Qualitat' de Baleares ha reclamado la colaboración de los ayuntamientos para que no se utilicen espacios municipales para eventos que promocionen el consumo de alcohol y modelos de fiesta no saludables para los menores de edad.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, también han hecho un llamamiento a los consistorios para luchar contra este tipo de ocio y para priorizar la salud y la protección de los menores ante otros intereses.

De acuerdo con la Plataforma, integrada por más de treinta representantes de la Administración, la industria y las entidades civiles, la presencia del alcohol en las fiestas y en el ocio nocturno en general es "un hecho habitual entre los adultos y una tendencia que, desde hace años, se ha ampliado a los jóvenes y menores de edad".

Asimismo, todas las evidencias científicas muestran que "tanto la promoción como la tolerancia social ante el consumo de alcohol se tienen que evitar con el fin de prevenir este consumo en menores de edad, y que el consumo que hagan los adultos sea de bajo riesgo".

De este modo, esta Plataforma pretende "prevenir", mediante el trabajo en red y una prevención de calidad, tanto el consumo de alcohol en menores de edad como las circunstancias que lo hacen posible. Para ello, hace años que la Plataforma trabaja para que los jóvenes disfruten de un ocio saludable y, especialmente, para erradicar entre los menores el modelo de ocio ligado al consumo de alcohol.

Finalmente, la entidad ha recordado que la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares, en el artículo 24, que trata de la protección de los menores, especifica que queda prohibida cualquier forma de promoción o publicidad que, de manera directa o indirecta, incite a los menores a consumir bebidas alcohólicas o tabaco.