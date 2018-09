Podemos, MÉS y PSIB se muestran "satisfechos" con la dimisión de Montón y Cs tilda su reacción de "cobarde"

Publicado 12/09/2018 14:25:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos, MÉS per Mallorca y per Menorca y PSIB se han mostrado "satisfechos" con la dimisión de la ya ex ministra de Sanidad Carmen Montón después de que se haya hecho público que supuestamente plagió 19 páginas de su TFM y que sus notas fueron modificadas después de haberse cerrado las actas. Por su parte, Cs ha tildado a Montón de "cobarde" por "negarlo todo" en un principio.

En concreto, el portavoz de Cs Baleares en el Parlament, Xavier Pericay, ha asegurado estar "sorprendido" por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que tilda la dimisión de Montón de "valiente".

A su juicio, "es sorprendente que se hable de valentía en la dimisión porque entre el momento en que se pide la dimisión y el momento en que se produce, la ministra lo niega todo" y, según ha comentado, "Sánchez le da su apoyo y hasta que no salen las 19 páginas plagiadas de su TFM no dimite". "A esto se le llama cobardía moral y absoluta falta de ejemplaridad, no valentía", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Cámara balear, Alberto Jarabo, se ha mostrado "satisfecho" con la reacción de la ministra, la cual ha tildado de "necesaria".

No obstante, ha insistido en que Montón "debería de pedir disculpas" por haberse "aprovechado de sus privilegios para tener un Máster" y ha exigido el fin de "la corrupción económica y ética en los cargos públicos".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha valorado positivamente la "rápida" dimisión de la ministra y ha asegurado que "eso deja un margen de maniobra para que el Ejecutivo central pueda reaccionar".

Además, ha lamentado que el líder nacional del PP, Pablo Casado, "haya tenido la oportunidad de enseñar su TFM para poder cerrar este debate" y no lo haya hecho.

También, el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha señalado que Montón ha actuado "correctamente" después de "las dudas difundidas sobre su Máster" y ha asegurado que ha dado "todas las explicaciones necesarias" poniendo "el listón muy alto" en cuanto a "coherencia ética".

"Esto no lo ha hecho Casado, si nos enseñase el contenido de su TFM podríamos ver si hay partes plagiadas o no", ha añadido.

En esta línea, el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha tildado de "correcta" la dimisión y ha asegurado que Montón "ha sabido reaccionar con celeridad y eso es bueno".

No obstante, ha insistido en la necesidad de que las personas que tienen una responsabilidad política sean "rigurosas a la hora de decir cuál es su CV" puesto que, a su juicio, "la credibilidad de un partido político depende de esto".