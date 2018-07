Podemos no cree que tenga que formar parte del Ejecutivo balear

Actualizado 21/12/2015 13:56:17 CET

Reclama al Govern que "acelere el paso de los cambios" que las urnas han pedido tanto a PSIB como a MÉS

PALMA DE MALLORCA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Laura Camargo, ha pedido al Govern balear que "acelere el paso de los cambios" que, según ha dicho, las urnas han solicitado tanto al PSIB como a Més, sus dos socios de Pacto de gobierno que este partido apoya desde fuera del Ejecutivo.

Así lo ha señalado la portavoz de Podemos en los pasillos del Parlament, donde este lunes ha comenzado el Pleno para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016.

No obstante, Camargo ha aclarado que "no cree que Podemos tiene que formar parte del Govern", de un Ejecutivo "encabezado por el Partido Socialista". "No nos planteamos volver a abrir la consulta ciudadana para ver si tenemos que formar parte del Govern", ha remarcado al respecto.

Así, la portavoz parlamentaria de Podemos ha concretado que estos cambios se pueden acelerar "escuchándonos", ya que, según ha constatado, "a veces se nos ha atendido después de tomar la decisiones", ha apuntado.