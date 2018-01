El PP apela a la "responsabilidad" del PSIB y PSOE para aprobar los PGE y critica sus "mentiras y demagogias"

Publicado 04/01/2018 12:38:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado al PSIB y PSOE sus "mentiras y demagogias" con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y les ha pedido "responsabilidad" para facilitar su aprobación.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la vicepresidenta del PP balear y portavoz del grupo parlamentario, Margalida Prohens, ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica fue aprobada por el PSOE.

"El PP votó en contra en las Islas y en España. Estamos trabajando para cambiar este sistema de financiación socialista injusto que castiga año tras año a Baleares", ha asegurado Prohens.

Respecto a la falta de aprobación de los PGE, la portavoz ha insistido en que no se trata de un "capricho" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o del PP sino a que no el ejecutivo central no tiene garantizados los apoyos necesarios.

Asimismo, ha indicado que de la aprobación de los Presupuestos de 2018 depende en nuevo Régimen Especial de Baleares (REIB). "Hay unidad política en Baleares y Company está trabajando para que el nuevo REIB compense de una vez por todas las desventajas de la insularidad para los baleares", ha añadido.

Por todo ello, el PP ha asegurado que es necesario una "altura de miras y menos demagogia" por parte del PSOE, puesto que cuando se aprueben se aplicarán con carácter retroactivo.

"Las consecuencias acabarán cuando antepongan los intereses de los ciudadanos a sus intereses partidista y electoralistas", ha criticado Prohens.