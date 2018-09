El PP asegura que es necesario "romper" con la inmersión lingüística y "despolitizar" las aulas escolares "para avanzar"

Publicado 29/09/2018 12:38:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Educación del PP, Mercedes Celeste, ha insistido este sábado a la formación política en "romper" con la inmersión lingüística para "avanzar" en materia de educación en Baleares y a "despolitizar" las aulas escolares en Baleares.

"Quien hace política en educación no es el PP, sino los de izquierdas. El Pacte ha intentado que el partido 'popular' no sea mayoría en Baleares aniquilando, por ejemplo, todo lo que suene a diversidad y, sin querer, nos hemos visto inmersos en una escuela única donde no importan los resultados finales", ha matizado Celeste durante su ponencia en la sesión de trabajo 'Educación plurilingüe en comunidades bilingües. Retos y oportunidades'.

((Habrá ampliación))