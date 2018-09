El PP de Bunyola critica que el alcalde diga "que no se ha leído aún" el proyecto del parque fotovoltaico de Can Mas

Publicado 03/09/2018 16:53:18 CET

El PP de Bunyola ha criticado "duramente" este lunes que el alcalde del municipio, Andreu Bujosa, dijera durante un pleno "que no se ha leído aún" el proyecto del parque fotovoltaico de Can Mas, algo que según el PP hizo para "no dar explicaciones" a la oposición.

Así se ha expresado el PP en un comunicado en el que denuncia la "opacidad" del alcalde y reprocha al equipo de gobierno que no les haya convocado a ninguna reunión informativa aunque "predican ser los de la transparencia y los que defienden a ultranza el medio ambiente".

Para el PP de Bunyola "este tipo posicionamientos no hacen más que demostrar el interés que tiene el equipo de gobierno por silenciar el tema". Además, los populares han recordado que se oponen a este proyecto "por su impacto en plena Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad".

Según las previsiones iniciales que ha citado el PP, se trataría de un parque fotovoltaico con una ocupación de 27.046 m2 constituido por 8.976 paneles solares. El periodo de alegaciones ya ha comenzado.