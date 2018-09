PP censura la implantación de un nuevo carril bici en Camp Redó "sin contar con la opinión de los residentes de la zona"

Publicado 06/09/2018 14:22:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal popular, Margalida Durán, ha criticado este jueves la implantación de un nuevo carril bici "sin contar con la opinión de residentes y comerciantes de la zona", en este caso, de la calle Uruguay y Guillem Forteza, en la barriada de Camp Redó.

Ante los medios de comunicación, Durán ha remarcado que "el PP no está en contra de los nuevos trazados de carril bici, pero deben llevarse a cabo en aquellas zonas donde represente una solución y no donde ocasione problemas que no existían".

En concreto, ha señalado que este carril bici "se ha realizado sin consenso vecinal y sin informar a comerciantes y clubes deportivos de la zona".

Además, ha lamentado "el incremento de atascos" que se producirá con el comienzo del curso escolar "al haberse eliminado" uno de los carriles de una calle tan transitada como Guillem Forteza.

La edil también ha criticado que se hayan suprimido diez plazas de aparcamiento de esa misma calle, donde ya de por sí resulta difícil aparcar, y que en la calle Uruguay, donde se encuentra el campo de fútbol del Club Independiente, ahora se prohíba que los padres aparquen de las 17.00 horas a las 20.00 horas de la tarde.

Asimismo, Durán ha lamentado que este nuevo trazado haya eliminado un total de 30 plazas de aparcamiento y se haya realizado con absoluto oscurantismo y de espaldas a la voluntad vecinal, que se han enterado una vez comenzadas las obras.

QUERELLA DE LOS COMERCIANTES CONTRA ALIGI MOLINA

En relación a la querella contra el regidor de Igualdad, Aligi Molina, anunciada por los comerciantes a consecuencia de sus declaraciones, Durán ha manifestado su apoyo a los comerciantes y ha calificado de lamentable que "un regidor del Ayuntamiento de Palma haya tachado de racista a un sector que lo único que defiende es la legalidad vigente.

Por esto, la portavoz ha afirmado estar de acuerdo con las acciones llevadas a cabo por los comerciantes, ha censurado que Molina "les haya insultado" y ha criticado el silencio del alcalde de Palma, Antoni Noguera, ante las "graves declaraciones" de un edil de su equipo.