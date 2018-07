El PP no descarta interponer una querella contra MÉS después de que el juez deniegue su personación en el caso contratos

Publicado 04/07/2018 14:13:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado este miércoles que no descarta interponer una querella contra MÉS per Mallorca después de que el juez haya desestimado su solicitud para personarse como acusación popular en la causa que investiga los contratos con empresas del ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces. Según ha dicho, los servicios jurídicos del partido también están estudiando un posible recurso porque entienden que ha habido casos "idénticos" en los que sí se han aceptado las personaciones; por ejemplo, la de MÉS en el caso Son Espases.