El PP pide la comparecencia de Marc Pons en el Parlament por el escándalo de las VPO del Puig d'en Valls

Publicado 15/09/2018 18:37:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado ibicenco del Grupo Parlamentario Popular, Miquel Jerez, ha pedido este sábado la comparecencia del conseller de Territorio, Marc Pons, por el escándalo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Puig d'en Valls (Ibiza).

Según ha explicado en un comunicado, "el problema parte de la nueva ley de vivienda impulsada por Pons", en la que "se obliga" a los interesados a inscribirse en un registro público para poder participar en el proceso "a pesar de tratarse de una promoción de viviendas de carácter privado", ha asegurado Jerez.

Asimismo, el diputado del PP ha indicado que los denunciantes afectados han considerado que "no se ha tratado a todos los solicitantes por igual, que no todos han tenido las mismas oportunidades en la concurrencia y que el resto no aparece ni tan solo en el registro".

Ante esto, Jerez ha señalado que en el proceso de inscripción se han detectado una serie de anomalías que hacen pensar que la adjudicación no ha sido justa. "Todas las sospechas apuntan a una negligencia grave a la hora de procesar las solicitudes presentadas por vecinos que tenían la esperanza de optar a una vivienda a precio tasado pero en este momento no saben en qué situación están", ha matizado.

En este sentido, el diputado ha puntualizado que Podemos, que apoyó la ley de la vivienda impulsaba por los socialistas, "es susceptible de haber generado esta situación de desigualdad e injusticia", por lo que considera que "el socialismo no está preparado para gestionar las necesidades en materia de vivienda pública".

Jerez ha considerado que Pons "no dará voluntariamente explicaciones" por lo que, en este caso, "el PP se las pedirá". En cuestión, el partido 'popular' "obligará" al conseller a comparecer en el Parlament y le solicitará el listado completo de demandantes, con las fechas de presentación y las fechas de registro.