Presentan dos querellas contra Penalva y Subirán por encubrimiento y por injurias

Publicado 15/01/2018 11:07:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado Vicente Campaner ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dos nuevas querellas criminales -una por encubrimiento y prevaricación y otra por injurias y calumnias- contra el titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, y contra el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

En la querella por encubrimiento, el letrado repasa distintos hechos dentro de la causa conocida como Sancus/Cursach, relativas a las declaraciones de la testigo protegido número 31, la 'madame'.

Así, acusa a los investigadores de "omitir y desatender" las quejas de las defensas acerca de esta testigo a pesar de que "recurría a fechas indeterminadas y nombres ficticios de las personas a las que mencionaba, porque su relato era inverosímil por extrafalario y porque era un dato conocido que tenía un largo historial de incidentes judiciales".

Según considera, "era imposible, a no ser que su desatención fuera voluntaria, que no advirtieran las graves contradicciones y falsedades en las que incurría la testigo".

Además, se señala que "al principio se sospechaba" que los querellados "estaban cegados por su deseo manifiesto y no oculto de condenar a los investigados a cualquier costa".

En este sentido, Campaner recuerda la frase de Penalva ante los letrados en la declaración de la testigo 31: "Si me tengo que llevar por delante a 50 policías más, me los llevo".

No obstante, se continúa en la querella, "tras el viraje de la citada testigo" y la "aportación voluntaria" a Campaner de las conversaciones de Whatssap, -grabaciones que realizó en el despacho del instructor-, "se ha probado", asegura, que "los querellados estaban al corriente de que su testimonio era falso y que incluso participaban activa y pasivamente para que no se la descubriera para conseguir su objetivo: condenar a todos los que ellos habían planeado condenar, sin importar si eran culpables o no".

La otra querella está dirigida únicamente a Penalva y asegura que este, "con ánimo de dañar" su imagen y la de otro abogado por haberles querellado por "un sin fin de conductas presumiblemente delictivas", ha aprovechado "las resoluciones judiciales para atribuirles la comisión de delitos de obstrucción a la justicia".