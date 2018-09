Prohens critica que empiece el curso "con más barracones que nunca" en Baleares

Publicado 12/09/2018 12:37:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha considerado este miércoles que comienza el curso escolar "con más barracones que nunca" en Baleares y ha acusado al conseller de Educación y Universidad, Martí March, de mentir en sede parlamentaria.

En una rueda de prensa en el CEIP Son Ferriol, la portavoz parlamentaria ha afirmado que en la anterior legislatura, en el Govern del PP, "había menos de 100 barracones", mientras que ahora, con un Govern socialista, hay 116.

En este sentido, ha manifestado que "ésta era la legislatura de la educación" y que "han contado con 1.350 millones de euros más", además de tener "20 millones de euros parados en el Ibisec".

Por otro lado, ha lamentado el "caos circulatorio" que han sufrido muchos padres a la hora de dejar a sus hijos en los centros escolares y, asimismo, ha censurado que hayan empeorado este año los datos de abandono y fracaso escolar.

Por su parte, la diputada popular Núria Riera ha recordado que, aunque el Govern "prometió que habría una mejor calidad educativa", actualmente no hay "ni plan de mejora, ni de éxito educativo, ni de infraestructuras".

En este sentido, la parlamentaria ha considerado que con el actual Govern "todo se incumple" puesto que "sólo planifican pero no llegan a hacer nada". Así, ha remarcado que "las escuelas no tienen los auxiliares educativos necesarios" y que los niños con necesidades especiales "no están bien atendidos", hasta el punto de "no poder venir a la escuela".

Por otro lado, la regidora del PP en el Ayuntamiento de Palma Lourdes Bosch ha dicho que no solo "se miente descaradamente en el Govern", sino también en Cort.

En este sentido, ha explicado que al inicio de legislatura se aprobó por unanimidad una propuesta el PP para instar al Ayuntamiento a que "en el menor tiempo posible" se llevara a cabo "la ejecución del desdoblamiento del tramo del Camí dels Reis", que sería "una solución al colapso brutal que sufre Son Rapinya, La Vileta y todo ese tramo de la Vía de Cintura", algo que finalmente no se ha realizado, ha reprochado.