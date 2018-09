El PSIB avisa a Company de que 195 millones de euros menos "supone dejar de prestar servicios"

Publicado 04/09/2018 14:06:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha avisado este martes al presidente del PP, Biel Company, tras conocerse su propuesta de una rebaja fiscal de 195 millones anuales, que esto supondría "dejar de prestar servicios" que sí se están dando en la actualidad.

Según ha considerado Alcover en rueda de prensa, el PP utiliza "sus clásicos preelectorales", pues "nunca falla que en época preelectoral los populares prometan bajar impuestos".

El portavoz ha alegado que "ahora se vive mejor que en 2015 en Baleares", dado que han "cumplido la gran mayoría de los 'Acords Pel Canvi'" y que han recuperado "la paz social y los servicios públicos", además de haber "devuelto derechos y creado algunos nuevos".

A pesar de esto, ha admitido que "queda mucho por hacer", razón por la que esta situación debe "tener una cierta continuidad".

Alcover ha aprovechado para pedir al PP "que deje de hacer demagogia con el clásico preelectoral de bajar los impuestos", pues saben que "vuelven a la época de los recortes y las mentiras" que vivieron "no hace mucho con los gobiernos de derechas".

Además, ha recordado que "Company todavía no ha concretado en ninguno de los presupuestos aprobados de qué partida se tienen que bajar los gastos para poder reducir los impuestos".

El socialista ha querido dejar claro que "la ciudadanía tendrá más dinero en los bolsillos con el aumento salarial conseguido dentro del convenio de hostelería que con la bajada de impuestos que propone el PP", por lo que les ha pedido que "dejen el discurso de la confrontación y de poner palos en las ruedas".

También ha destacado que en "la agenda ambiciosa" de los socialistas también se incluye "la oportunidad de tener un gobierno socialista en Madrid", ya que, tal como ha dicho, "ahora el Gobierno de España nos visita, nos escucha y se preocupa por los problemas que tiene Baleares".

Ambos ejecutivos tienen "buena sintonía" y como prueba de ello Alcover ha hablado del "compromiso de firmar el convenio ferroviario a finales de año" con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La formación socialista se ha marcado como objetivo "cerrar un Régimen Especial para Baleares (REB) que compense los efectos de la insularidad", y ha recordado que el ejecutivo nacional "ya ha manifestado su voluntad de llevarlo a cabo", además del "compromiso de continuar con las reivindicaciones de lo que es justo para la comunidad autónoma, como la mejora de la financiación".

En este sentido, Alcover ha asegurado que siguen "igual de reivindicativos que con el Gobierno de Rajoy".

El portavoz también ha aprovechado para instar la oposición a que "reconozcan y se alegren de la situación global de mejora", porque "incluso ellos pueden formar parte de esto".

Por otro lado, ha recordado que Ciudadanos (Cs) se negó a votar a favor de una enmienda por la gratuidad del aparcamiento de Son Espases y Can Misses, y en este sentido la portavoz adjunta, María José Camps, ha dicho que esta ley "podría ser realidad" si no fuera por el "veto" de la formación naranja.

Por su parte, Camps ha considerado que tienen un pacto "fuerte, estable y que funciona" y que "es importante no perder la perspectiva de que según que leyes ya son válidas en esta legislatura, como el Impuesto al Turismo Sostenible (ITS), la Ley de igualdad, la Ley memoria democrática, la Ley de no discriminación Lgtbi", entre otras. La portavoz ha detallado que "se han aprobado 45 leyes desde el diálogo y el consenso".

También ha recordado más iniciativas legislativas que ha propuesto el grupo socialista para el nuevo curso político, como la Ley del Cambio Climático o la Ley de Acción Concertada.

Con todo, la portavoz adjunta ha concluido diciendo que "desde el grupo parlamentario socialista" continuarán "trabajando con intensidad, pues esto no se ha acabado".