El PSIB critica al PP por recurrir la reclamación de retornar 153.000 euros de la campaña electoral de 2007

Publicado 13/03/2018 12:34:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha criticado este martes que el Gobierno haya presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) la reclamación por parte del Govern de retornar los 153.000 euros percibidos "indebidamente" en la campaña electoral del PP en 2007.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament, Alcover ha asegurado que les "preocupa" la actitud del PP "ante la corrupción" y que se nieguen a devolver el dinero pese a que "hay dos sentencias judiciales que certifican que se financió en 'B'".

Asimismo, el portavoz parlamentario ha instado al presidente del PP balear, Biel Company, que comparezca para dar explicaciones sobre este recurso y sobre de quién ha sido la iniciativa.

Alcover ha explicado que el informe del Consell Consultiu rebajaba la cantidad de la Sindicatura de Comptes al considerar que el Govern solo puede reclamar la cantidad de las elecciones autonómicas, pero no de las locales.

No obstante, ha asegurado que desde el PSIB entienden que el PP debería devolver también la de las elecciones locales. "No entendemos que le PP en vez de hacer una acción proactiva en favor de la corrupción, solo ponga palos en las ruedas para no tener que devolver este dinero", ha criticado.