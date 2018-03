El PSIB remarca que la Ley de memoria democrática garantizará "por primera vez" derechos a víctimas de la dictadura

Actualizado 26/03/2018 14:21:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Mar.

La diputada del PSIB y coordinadora de la Ley de Memoria y Reconocimiento democrático, Sílvia Cano, ha dicho que esta norma, que se aprobará este martes en el Parlament, garantizará "por primera vez" en Baleares "derechos a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil" y servirá para que la Cámara autonómica condene "la dictadura franquista como premisa básica para restaurar la memoria de las víctimas".

En rueda de prensa, Cano ha explicado que la ley cuenta con una disposición adicional donde se garantiza que cuente con "recursos materiales, económicos y personales" para garantizar su "correcto desarrollo".

La nueva ley contempla el derecho del Govern a prohibir la exhibición de elementos franquistas, la celebración de actos y homenajes franquistas y la necesidad de establecer, en el plazo de un año, un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada, con un régimen sancionador "para quien no haga lo que corresponde", ha explicdo Cano.

Asimismo, ha dicho que no plantean rebajar este régimen sancionador --como ha solicitado el PP-- porque se corresponde al que hay "en otras comunidades autónomas". "No devaluaremos ni mutilaremos el régimen sancionador porque si no, la ley se convierte en papel mojado", ha dicho.

Entre otras materias, la ley declarará "nulos de pleno derechos" todas las resoluciones y sentencias por causas políticas, incluidas las del Franquismo en "base al ordenamiento jurídico vigente nacional e internacional". "Se declararán nulas de pleno derecho las sentencias que condenaron a personajes como Alexandre Jaume, Emili Darder, Antoni Mateu y Antoni Maria Ques entre muchos otros", ha remarcado.

Además, ha dicho que "se hará un censo de víctimas, con especial consideración a movimientos políticos, organizaciones sociales y sindicales y personas que fueron represaliadas por cuestiones de género".

Asimismo, la ley impulsará medidas concretas para conservar los archivos y el derecho de acceso a los mismos y se regularán los museos de la memoria democrática y los itinerarios de la memoria.

"FALTA DE PROYECTO DEL PP EN BALEARES"

Por otro lado, la portavoz del PSIB, Bel Oliver, ha criticado "la falta de proyecto del PP en las Islas" como demuestra su posición con el descuento de residente del 75% para vuelos entre las islas y la península. "Han votado en contra de tenerlo en el Senado, se han abstenido en el Congreso y han votado que sí al Consejo de Mallorca", ha criticado.

"No sabemos si tendremos que hacer otra iniciativa para desempatar la situación caótica del PP con una cuestión tan importante para los ciudadanos de las islas", ha planteado.

La portavoz socialista también se ha referido a la falta de definición del PP con el alquiler turístico, ya que "después de prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares con el Govern de Bauzá ahora no se sabe si están a favor o en contra de permitirlo".

Asimismo, Oliver ha dicho que "otra muestra de que el PP está desnortado" es que "la semana pasada", su presidente, Biel Company, "decidía después de un año hacer la primera pregunta de control" a la presidenta Francina Armengol y "esta semana lo vuelven a esconder".