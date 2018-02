Rubalcaba asevera que Puigdemont “no va a ser presidente de Cataluña”

Publicado 01/02/2018 19:19:10 CET

El ex vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este jueves que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont "no va a ser presidente de Cataluña" porque "no se puede gobernar desde Bruselas ni huido de la justicia".

El también ex secretario del PSOE se ha manifestado así ante los medios de comunicación en el hotel Valparaíso de Palma, antes de su conferencia titulada 'España 10 años después del inicio de la crisis'.

De esta manera, ha destacado que "el próximo presidente será elegido de acuerdo con la Constitución". Además, ha dicho que ahora se está en una fase prepolítica: "En Cataluña se trata de restablecer la ley".

Según ha dicho, hay un sector importante del independentismo que no quiere a Puigdemont de presidente pero "no quiere asumir el coste" de que deje de ser el candidato a la Presidencia y espera que sea el Estado el que asuma la responsabilidad.

Tal como ha dicho, la cuestión de base es que por qué se pelean: "¿Se pelean por el bienestar de los catalanes o por tener el poder del independentismo?".

